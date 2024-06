Calhanoglu: “Rapporto bellissimo con Zhang, ha fatto tanto per l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell’Inter e della Nazionale turca, Hakan Calhanoglu, ha così parlato di Stevan Zhang: “Prima di tutto voglio ringraziare Steven Zhang, in questi tre anni abbiamo avuto un rapporto bellissimo come avete visto sui social. Ha fatto tantissimo per questo club. Con la nuova società non ci siamo ancora visti, ma sicuramente fanno belle cose per l’Inter. Siamo fiduciosi, credo che faranno cose positive”.

Foto: Instagram Calhanoglu