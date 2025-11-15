Calhanoglu: “Playoff? Dobbiamo accettarlo. Daremo tutto per andare al Mondiale”

15/11/2025 | 21:38:59

La stella dell’Inter e della Turchia, Hakan Calhanoglu, ha parlato in mixer zone dopo la vittoria sulla Bulgaria, con un suo gol su calcio di rigore. Un successo che ufficializza di fatto i playoff per la compagine di Montella, anche se c’è la chance qualificazione visto lo scontro diretto in Spagna. Ma la Turchia dovrebbe vincere in terra iberica con 5-6 gol di scarto.

Queste le sue parole:”Durante il riscaldamento ho parlato con Kenan Yildiz, e Merih Demiral. È stato molto bello… la musica di Kurtlar Vadisi mi ha fatto venire i brividi. È stata un’immagine splendida. Era magnifico”.

Per poi analizzare il match: “È stata una vittoria importante per noi. Tutti si aspettavano un 4-0 o 5-0, ma sapevamo che sarebbe stata una partita difficile”. Al momento, comunque, la Turchia si trova al secondo posto della classifica del Gruppo E dietro la Spagna ma in solitaria in zona playoff per giocarsi l’accesso al Mondiale 2026. “Vogliamo partecipare alle partite dei playoff, non bisogna correre rischi. Siamo entrati nel primo sorteggio, valuteremo e poi vedremo”. Per poi concludere: “Ogni sconfitta pesante rende una persona ancora più ambiziosa, lo abbiamo dimostrato nella partita contro la Georgia. Sapevamo che la Spagna era favorita, forse abbiamo vissuto la partita troppo intensamente. Accesso diretto? Non è andata, bisogna accettarlo, ma ora sotto con i playoff”.

Foto: Instagram personale