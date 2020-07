Calhanoglu: “Pioli è molto importante per me e per la squadra. Sogno la Champions con il Milan”

Il centrocampista del Milan , Hakan Calhanoglu, ha parlato ai microfoni di Star Casinò Sport. Ecco le sue parole: “Pioli? È una persona molto importante per me e per la squadra, è un allenatore che ascolta, vuole sapere cosa pensano i giocatori. Gioco nel mio ruolo, nel ruolo che preferisco. Siamo tutti contenti che abbia rinnovato, anche per lui non è stato facile, c’erano tante voci ma è un grande professionista, ha pensato solo alla squadra, a portarla più in alto possibile, abbiamo giocato anche per lui. Sogno? Arrivare in Champions League, deve essere sempre il nostro obiettivo. Adesso siamo in Europa League, spero di poter arrivare in Champions con il Milan, mi manca tanto. Poi sogno di stare sempre bene fisicamente”.

FOTO: Sito Milan