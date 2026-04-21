Calhanoglu: “Ora vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. Dobbiamo chiudere prima possibile il discorso”

21/04/2026 | 23:16:25

Calhanoglu ha parlato ai microfoni Mediaset dopo la vittoria dell’Inter sul Como: “Avevo già segnato di testa in Germania. Sanno giocare e lo sappiamo, non è mai facile con loro. Vogliamo vincere queste due coppe, è il nostro obiettivo. Adesso siamo in finale, siamo contenti e ci aspettano altre partite importanti in campionato. Vogliamo chiudere il discorso il prima possibile”.

Foto: Instagram Inter