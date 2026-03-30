Calhanoglu: “Non sottovaluteremo il Kosovo. Con l’Inter siamo stati eliminati dal Bodo/Glimt”

30/03/2026 | 23:45:28

Hakan Calhanoglu, regista dell’Inter e della Turchia, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida al Kosovo, per la finale dei playoff per la qualificazione al Mondiale.

Queste le sue parole: “Non sottovaluto mai nessun avversario. Figuriamoci il Kosovo, che si gioca come noi un posto per i Mondiali. Con l’Inter siamo stati eliminati dal Bodo Glimt. Manca solo una partita ai Mondiali. Non si tratta di qualità, ma di chi dimostra più cuore. Ne siamo consapevoli e siamo pronti”.

Sugli avversari: “Ricordo la nostra prima partita contro il Kosovo. Sono molto forti e hanno ottimi giocatori. Bisogna riconoscerlo. Anche il loro allenatore è bravo. Conosco Vedat Muriqi e Vojvoda. Conosco qualche parola in albanese, ma non le dirò. Il Kosovo ha molti giocatori pericolosi. Hanno Fisnik Asllani. Vedat è molto bravo sotto porta e sui calci piazzati. C’è anche Zhegrova della Juventus. Non li elencherò tutti individualmente, sarebbe scortese. Sono tutti bravi e di alta qualità”.

Foto: Instagram personale