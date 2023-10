Calhanoglu: “Non so se giocherò, deciderà Inzaghi. Siamo pronti, non vogliamo mollare mai”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha così parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica: “L’anno scorso è stato bello essere in finale, purtroppo non abbiamo portato la coppa a casa, però sono orgoglioso di quanto fatto con i miei compagni e con la squadra. Non è stato un percorso facile, abbiamo dimostrato di poter essere in finale: abbiamo fatto vedere quello che siamo, siamo forti e lo sappiamo. Siamo migliorati in tante cose, quest’anno abbiamo iniziato molto bene il campionato, con uno scivolone contro il Sassuolo ma che può capitare: giocare ogni tre giorni non è facile”.

Poi ha proseguito: “Il nostro gruppo è pronto, io l’anno scorso non ho giocato perché ero infortunato. Domani il mister deve scegliere, non so se gioco o no ma comunque sappiamo che il Benfica è forte e ha qualità. Conosco bene Schmidt, non vedo l’ora di affrontarli”. E sulla vittoria contro la Salernitana: “La nostra mentalità è sempre la stessa, i nuovi arrivati sono veramente forti: c’è un bel gruppo nello spogliatoio. Non vogliamo mollare mai, l’anno scorso abbiamo fatto qualche errore contro i piccoli e invece quest’anno siamo sempre preparati”.

Foto: Twitter Inter