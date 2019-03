Calhanoglu: “Non siamo lontani da serate come quella della Juve. Derby? All’Inter toglierei…”

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni tra le colonne di Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport in vista del derby contro l’Inter. Ecco le sue parole: “C’è grande attesa, tutti aspettiamo il derby. Ci sentiamo forti e siamo in grande forma, ma abbiamo grande rispetto per l’Inter, sarà durissima e dovremo dare il 150%. A loro toglierei Politano, ma anche Brozovic è forte. Icardi? Per loro è importante, ma sono faccende che non ci riguardano. Io il ‘cocco’ di Gattuso? Ho sempre avuto ottimi rapporti con tutti i miei allenatori, il rispetto è reciproco. E poi Gattuso è così con tutti i calciatori, non solo con me. Ha giocato e sa di cosa hanno bisogno i suoi ragazzi. Trasmette grande energia positiva e ci mette in condizione di rendere ad alto livello. Personalmente mi ha aiutato anche nella vita privata, diventare papà è stata una grande emozione. Futuro? Spero di restare a lungo al Milan, però è una decisione che spetta al club. Non mi sento sotto pressione se non segno, l’importante è lavorare per la squadra e non essere egoisti. Il Napoli deve fare attenzione a non perdere altri punti, siamo in piena corsa Champions e non siamo lontani da serate come quella della Juve contro l’Atletico Madrid”.

Foto: Twitter ufficiale Milan