Calhanoglu: “Non mi sono mai pentito di aver scelto la 10, sono un giocatore chiamato a fare la differenza”

Dopo il successo contro l’Olanda per la Turchia è attesa dalle sfide con Norvegia e Spagna nelle qualificazioni al Mondiale 2022. Oggi in conferenza stampa Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha parlato così: “Abbiamo iniziato bene con l’Olanda, il modo migliore per dimenticare le difficoltà avute nella Nations League. Siamo molto motivati e infatti abbiamo centrato una vittoria molto importante. La Norvegia è un’altra squadra competitiva ma l’obiettivo deve essere comunque quello di tornare a casa con altri tre punti”.

La maglia numero 10: “Non mi sono mai pentito di questa scelta: è un numero che mi piace e che porta anche tante responsabilità. I giocatori con la 10 sono quelli chiamati a fare la differenza”.

Se fosse allenatore e dovesse scegliere fra Zlatan Ibrahimovic e Burak Yilmaz: “La scelta sarebbe semplice: se dovessi fare l’allenatore giocherei sempre con le due punte. Quindi schiererei entrambi”.