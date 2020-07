Calhanoglu: “Non è vero che voglio tornare in Bundesliga, voglio restare al Milan. Pioli fondamentale”

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito del suo futuro e non solo. Ecco le sue parole: “Non è vero che voglio tornare in Bundesliga. Voglio stare qui. Il Milan l’ho scelto con il cuore. Voglio indossare ancora la maglia del Milan. Pioli? E’ una figura fondamentale, non solo per me. Ci chiede cosa pensiamo quando facciamo le analisi in video, ha fatto un grande lavoro in un periodo difficile, col suo staff, tutti insieme. Anche noi adesso siamo una squadra“.

FOTO: Sito Milan