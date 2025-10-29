Calhanoglu: “Mentalmente siamo forti, serviva una reazione dopo Napoli”

29/10/2025 | 23:12:51

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Sky dopo il successo contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Tutti sanno che se giochi per l’Inter hai sempre grandi obiettivi. E noi vogliamo lottare per quelli. La squadra merita, dopo il Mondiale vissuto è stato difficile, ma siamo rientrati bene e il mister ha dato una mano. Mentalmente siamo forti, ci serviva la disciplina per mantenere la motivazione e una reazione dopo Napoli”.

Foto: sito Inter