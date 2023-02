Calhanoglu: “Lite Dzeko-Onana? È normale con l’adrenalina. Ci abbiamo già riso su”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Hakan Calhanoglu, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Porto: “Oggi dovevamo soffrire e lo sapevamo. In Champions si soffre sempre, il Porto ha qualità ed è stata un’emozione giocare con i nostri tifosi. Meno male abbiamo fatto gol, sono contento per Lukaku che ha bisogno di fiducia. Il miglior Lukaku è importantissimo per questa squadra, la sua forza ci serve. Manca ancora una partita, dobbiamo andare lì in guerra. Faccio sempre quello che mi chiede il mister, regista o mezzala non importa. So quanto vale questa maglia, voglio continuare a lavorare e a migliorare”. Infine sulla lite tra Dzeko e Onana: “È normale, siamo in Champions e tutti vogliono vincere. Ci abbiamo già riso su, con l’adrenalina è normale”.

Foto: Twitter Inter