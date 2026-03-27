Calhanoglu: “L’infortunio con la Turchia? Chivu mi ha scritto per sapere come stessi”

27/03/2026 | 15:07:31

Calhanoglu ha parlato ai media turchi dopo l’infortunio rimediato al polpaccio durante la partita tra Turchia e Romania: “Cosa mi ha detto prima di venire in Nazionale? Ma nulla, perché era interessato alle mie condizioni fisiche. Sono appena rientrato dopo un mese e mezzo fuori da un infortunio e sto bene. Mi ha appena scritto un messaggio per chiedermi come sto. Per me mister Chivu è un uomo speciale e l’ho sempre detto. E ringrazio l’Inter che mi ha dato il tempo di prepararmi ed essere pronto anche per queste partite. Sono sempre grato a Chivu”.

Foto: Instagram Inter