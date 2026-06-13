Calhanoglu: “L’Australia è una squadra molto fisica, non sottovalutiamo nessuno”

13/06/2026 | 20:56:11

Hakan Calhanoglu, centrocampista di Inter e Turchia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Australia.

Le sue parole: “Ho sentito Akanji, visto che ha giocato da poco contro di loro. Abbiamo chiacchiera un po’ tra di noi, mi ha dato qualche consiglio. Ma lo tengo per me. Naturalmente, abbiamo un immenso rispetto nei loro confronti. Non sottovalutiamo nessuno. Sappiamo che sono una squadra fisicamente forte, li abbiamo analizzati. Dobbiamo essere particolarmente attenti sui calci piazzati. Ma la nostra squadra è più talentuosa, più veloce e più dinamica. Pertanto, faremo vedere la nostra forza. Abbiamo giocatori di talento ed esperienza, di altissimo livello. Come ho detto, non sottovalutiamo nessun avversario. Saremo pronti al 100% per la partita di domani”.

Foto: Instagram Inter