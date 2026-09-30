Calhanoglu, la rete contro il Monza premiata come Goal Of The Month di Agosto-Settembre

30/09/2026 | 22:00:47

La Lega Serie A ha premiato la rete di Calhanoglu come miglior gol di agosto-settembre: “Hakan Calhanoglu si è aggiudicato il premio iliad Goal Of The Month di Agosto-Settembre. Il gol messo a segno dal centrocampista dell’Inter nel match dello scorso 22 agosto contro il Monza è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A. La potente conclusione da fuori area ha permesso ad Hakan Calhanoglu di superare nelle votazioni il tiro dalla lunga distanza di Rolando Mandragora contro la Fiorentina”.

foto x lega