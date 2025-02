Calhanoglu: “La nostra generazione riporterà la Turchia ai Mondiali”

Nonostante i vari problemi fisici che lo stanno accompagnando in questa stagione, Calhanoglu è uno dei protagonisti dell’Inter, ma anche e soprattutto della sua Nazionale. Hakan, infatti, è stato premiato agli Istanbul Okan University 2024 Sports Awards e ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sporx. Queste le sue parole: “Questo è stato un anno molto buono. Ho vinto il campionato con l’Inter e con la Turchia abbiamo fatto qualcosa che non si faceva da molti anni arrivando ai quarti di finale dell’Europeo. La nostra squadra può fare meglio, ci credo con tutto il cuore. La Nazionale non va al Mondiale da oltre 20 anni, la nostra generazione metterà a fine a questa cosa”.

FOTO: Instagram Inter