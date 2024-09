Calhanoglu infiamma il Derby sui social: due stelle contro una

Hakan Calhanoglu accende il derby di Milano. Il centrocampista turco, passato dal Milan all’Inter nell’estate del 2021, ha postato sui propri canali social una storia in cui presenta la sfida contro i suoi ex compagni con un breve video in cui alcune immagini del turco confluiscono poi in una foto dei nerazzurri schierati in campo con la didascalia: “Due stelle contro una stella”. L’atmosfera è già pronta per il derby di questa sera: appuntamento alle 20:45.

Foto: Instagram Calhanoglu