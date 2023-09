Calhanoglu in gruppo: probabile titolare domenica a Empoli

Hakan Calhanoglu ha smaltito i problemi muscolari che lo avevano costretto a saltare la trasferta in casa della Real Sociedad. Ma non si trattava di nulla di grave, più che altro precauzione, al punto che Calhanoglu è tornato in gruppo e ci sono buone possibilità che giochi titolare nell’Inter che dopodomani sarà impegnata a Empoli.

Foto: Twitter Inter