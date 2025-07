Calhanoglu, il tormentone continua: dalle parole di Ausilio all’interesse Fenerbahce

19/07/2025 | 11:52:04

Hakan Calhanoglu, ormai una storia (diversa) al giorno. Ieri le parole del direttore sportivo Ausilio che ha chiuso le porte a una cessione, specificando quanto sia importante il centrocampista per il presente e per il futuro. Ma adesso siamo passati dal Galatasaray al… Fenerbahce e forse dovrebbe essere lo stesso Calhanoglu a fare chiarezza perché la situazione sta diventando quasi una farsa. Ci sono comunque conferme sulle voci provenienti già nella notte dalla Turchia, è alto l’interesse di Mourinho e del Fenerbahce, per l’Inter la base è sempre stata quella di 30 milioni per non svendere uno specialista arrivato a parametro zero. Vedremo gli sviluppi, ma sarebbe il caso di metterci un punto definitivo. In un senso o nell’altro.

Foto: Instagram Inter