Calhanoglu: “Il Galatasaray è una passione di famiglia. Ibra è la nostra stella”

Intervistato da BeINSports, Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha parlato della sua passione per il Galatasaray: “È una passione che viene da mio padre, dalla mia famiglia, siamo tutti tifosi del Galatasaray. Hagi? È un onore avere la numero 10 con quella gloriosa maglia, è una cosa speciale. Spero che un giorno sarò come lui. Spero che succederà, perché no? Ibrahimovic? Non è un nuovo giocatore per il Milan. È una stella mondiale e un giocatore molto esperto. È la nostra stella. Ci ha aiutato sotto tutti gli aspetti; con la sua esperienza, ambizione di gioco, mentalità, aiutandoci fuori e dentro al campo. Tutti vedono Zlatan come uno dall’ego enorme. Penso che non ci sia ego, é una persona molto disponibile. È simpatico e dallo scherzo facile. È divertente passare del tempo con lui.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Milan