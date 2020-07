Calhanoglu: “Ho preso una botta al polpaccio, spero di esserci con la Juve”

Intervistato da DAZN, Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha commentato la vittoria contro la Lazio, parlando anche del suo infortunio: “Adesso sento un po’ male, ho preso una botta al polpaccio. Spero di esserci già con la Juventus. Siamo concentrati in tutte le partite, contro la SPAL abbiamo sbagliato ma oggi abbiamo fatto una grande partita, abbiamo iniziato bene con forza e cuore, non abbiamo mai mollato. Dobbiamo continuare così. Noi vogliamo tornare in Europa League, era fondamentale vincere oggi. La Lazio è una squadra forte ma noi guardiamo solo a noi, partita per partita.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Milan