Calhanoglu: “Grande gioia andare al Mondiale. Ho provato a sostenere i miei compagni italiani”

11/04/2026 | 10:39:55

Intervistato da Repubblica, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell‘Inter, ha parlato anche della conquista del Mondiale con la Turchia e ha provato a consolare i compagni dell’Italia.

Queste le sue parole: “Ho provato a consolare i compagni italiani, che al Mondiale non andranno . Li ho abbracciati. Le parole servono a poco in momenti così. Il vero aiuto viene dalla famiglia, dai figli in particolare. Io sono felice per la Turchia, il Mondiale è una cosa importante, abbiamo conquistato un grande obiettivo”.

Foto: sito Inter