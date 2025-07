Calhanoglu-Galatasaray: il gradimento deve diventare una trattativa

06/07/2025 | 17:48:36

La suggestione c’è, l’interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu anche. Ma adesso bisogna passare alla fase operativa, entrando nel vivo. Può darsi che accada nei prossimi giorni, ma almeno per ora siamo fermi ai segnali di chi vorrebbe aggiungere una pedina importante per il centrocampo con la volontà del diretto interessato. L’Inter aspetta una proposta: è vero che non troppo tempo fa ha rinunciato ai 40 milioni del Bayern, è altrettanto vero che potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore (non troppo inferiore), a patto che dalle parole si passi ai fatti. Il gradimento è enorme, il Galatasaray vuole Calhanoglu, ora serve il resto senza far scivolare troppi giorni di questo luglio rovente.

