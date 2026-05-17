Calhanoglu: “Futuro? Sto bene all’Inter. Non so perché si parli sempre di me”

17/05/2026 | 18:59:56

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la festa scudetto.

Le sue parole: “In estate parlavano tutti di me, io non c’entravo niente e non so perché il mio nome fosse messo in mezzo. Come ho detto quando sono tornato io sono contento all’Inter e in Italia, la mia famiglia sta bene, non ho mai avuto dubbi anche sul fatto che quest’anno avremmo vinto. Con il double sono ancora più contento”.

Stai bene all’Inter e ci vuoi restare a lungo? “Credo che si veda che sto bene. Quando gioco rispondo sempre in campo, non mi piace parlare troppo fuori, anche se da fuori si parla sempre di me, c’è sempre casino. Quando vedo il mio nome mi chiedo perché, visto che non mi piace parlare. Ho avuto qualche infortunio, ma quando sono stato in campo ho risposto. Mi piace stare in Italia, ho un contratto e vediamo cosa succederà”.

Foto: Instagram Inter