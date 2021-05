Calhanoglu: “Futuro? Non ho ancora deciso. Il Milan è speciale per me”

Archiviata la qualificazione in Champions League, Hakan Calhanoglu , centrocampista turco del Milan, ha parlato al portale turco Fotomac sul futuro, visto che il suo contratto con il club milanese scadrà a fine giugno.

Queste le sue parole: “Non voglio parlare del mio futuro, ora sono concentrato sull’Europeo. Non ho ancora deciso, il Milan è speciale per me”.

Il Milan chiaramente proverà a chiudere la vicenda sua e di Donnarumma, prima della chermesse continentale, in modo da non far scendere in campo i calciatori con pensieri extra campo.

Foto: Sito Milan