Calhanoglu: “Felice di non essermi infortunato in Nazionale. Conosciamo il calcio di Gasperini”

18/10/2025 | 20:09:33

Calhanoglu ha parlato a Inter TV prima di Roma-Inter: “Siamo stati dieci giorni in Nazionale, sono contento di essere tornato senza infortuni. Siamo contenti, dobbiamo continuare come abbiamo lasciato. Sappiamo che la Roma è in forma e sta bene, noi dobbiamo continuare così. Conosciamo il gioco di Gasperini, ci siamo preparati bene in pochi giorni. L’importante è avere la stessa cattiveria e la voglia di mantenere la strada che abbiamo intrapreso, dobbiamo farlo vedere anche oggi”.

Foto: Instagram Inter