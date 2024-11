Calhanoglu fallisce dal dischetto, il Napoli resta al primo posto: 1-1 a San Siro

Termina in parità la sfida di San Siro: 1-1 tra Inter e Napoli. Dopo un avvio in totale equilibrio, il Napoli la sblocca sugli sviluppi di un calcio d’angolo: battuta tesa di Kvaratskhelia, appoggio di Rrahmani. A due passi dalla linea, ecco la deviazione di McTominay. Male le marcature della difesa nerazzurra, nulla da fare per Sommer. Con il passare dei minuti crescono gli uomini di Antonio Conte, ma un grande intervento di Acerbi impedisce a Kvara di sfruttare al meglio il filtrante di Lukaku. Poi il difensore italiano si fa vedere anche in avanti, ma Meret respinge con i piedi. Appuntamento con il pareggio solo rimandato. Infatti, a pochi minuti dall’intervallo, è Calhanoglu a ristabilire la parità con una grande conclusione dalla distanza. La prima occasione della ripresa è a tinte nerazzurra, con Dimarco che scheggia il palo con un grande rasoterra. Al 73′ l’Inter ha la grande occasione per passare in vantaggio. Ma, invece, finisce la striscia positiva di Hakan Calhanoglu dal dischetto. Il centrocampista turco fallisce infatti il ventesimo calcio di rigore tirato con la maglia dell’Inter, che resta sull’1-1 contro il Napoli. A causare il rigore un contatto – che causerà grandi polemiche – fra Dumfries e Anguissa. Dal dischetto va Calhanoglu: palla sul palo alla destra di Meret. L’ultimo squillo della gara arriva per il Napoli, ma Simeone manda sopra la traversa da dentro l’area di rigore. Termina così a San Siro, Inter e Napoli si dividono la posta in gioco. Un risultato che fa più felici gli uomini di Conte che difendono la vetta della classifica portandosi a quota 26 punti, mentre l’Inter aggancia il treno a 25 punti formato da Fiorentina, Lazio e Atalanta.

Foto: Napoli Instagram