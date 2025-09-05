Calhanoglu: “È importante una stagione senza infortuni. Spero accada”

Hakan Calhanoglu è stato uno dei protagonisti della vittoria della sua Turchia per 3-2 contro la Georgia. Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua prestazione, e alla stagione appena iniziata, ai microfoni di halktv.com.tr: “È importante iniziare bene questa fase, siamo molto contenti di aver fatto una buona gara. Tre punti cruciali per noi. Il risultato poteva anche essere diverso. Abbiamo faticato un po’ per il cartellino rosso, ma l’importante era lottare, ed è per questo che siamo felici”. Si è parlato del record di partite in nazionale: “La mia speranza è quella di avvicinarmi alle 100 presenze. Il mio obiettivo è giocare più partite e battere il record di Rüştü”. Sulla stagione appena iniziata con L’Inter: “La cosa più importante è avere una stagione senza infortuni. Spero accada”

Foto: Instagram Calhanoglu