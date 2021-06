Calhanoglu è il sesto turco dell’Inter. Ma due non hanno mai esordito…

ha firmato nel pomeriggio un contratto che lo lega all’fino al 2024. Il calciatore, in uscita a parametro zero dal Milan, sarà il sesto turco della storia a vestire i colori nerazzurri. Ecco tutti suoi predecessori, due dei quali, in competizioni ufficiali, la maglia dell’Inter non l’hanno mai indossata:, 6 gol in 35 partite nel 2000-01 tra tutte le competizioni;, 42 presenze e 2 gol in tre stagioni;, 115 presenze e 5 gol in quattro stagioni;, arrivato dal Milan e subito girato al Galatasaray nel 2002;, arrivato dal Fenerbahce a parametro zero nel 2016 e ceduto dopo un mese al Besiktas.