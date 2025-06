Calhanoglu, ci risiamo: il Galatasaray dopo Bayern e Arabia

16/06/2025 | 11:26:41

Se ogni estate deve essere quella di Calhanoglu in bilico, beh possono dircelo prima così ci prepariamo. Le voci sul Galatasaray non sono campate in aria, anche se l’Inter non è stata fin qui contattata direttamente, passaggio da non sottovalutare perché di sicuro il regista turco non andrebbe via gratis. E il cartellino non sarebbe un regalo a prezzi di saldo. È destino che le voci su Calhanoglu tornino con una certa scadenza: prima il Bayern respinto, poi qualche sirena araba, adesso il Galatasaray che di sicuro lo apprezza. Sarà tutto più chiaro quando l’Inter verrà coinvolta.

Foto: Instagram Inter

English version