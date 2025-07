Calhanoglu chiarisce: “Sono un giocatore dell’Inter, voglio restare e vincere ancora. Su Lautaro…”

Hakan Calhanoglu ha fatto oggi il suo ritorno ad Appiano Gentile per l’inizio della nuova stagione nerazzurra. Il centrocampista turco, accolto con uno striscione di benvenuto fuori dai cancelli della Pinetina, ha voluto sgombrare il campo da dubbi dopo le tante voci di mercato circolate nelle scorse settimane. “Se resto? Sì, sì. Parleremo quando sarà il momento”, ha dichiarato con tranquillità, mostrando piena serenità. E sul suo stato d’animo dopo l’estate: “La mia vacanza non è stata facile per via delle tante speculazioni, ma sono sempre rimasto in contatto con l’Inter. Ora sono contento di essere tornato e pronto a lavorare”. Non mancano le rassicurazioni anche sul rapporto con Lautaro Martínez dopo il caso nato dalle dichiarazioni durante l’Europeo: “Abbiamo già parlato, non c’è alcun problema. Siamo professionisti, tutto chiarito. Quando tornerà dalle vacanze lo abbracceremo. Eravamo pieni nella testa, adesso siamo rilassati”. Intervistato dai giornalisti presenti, Calhanoglu non si tira indietro neanche sul tema rinnovo: “Vedremo cosa succederà, il mio obiettivo è essere qui e vincere trofei. Sono un giocatore dell’Inter e voglio continuare a esserlo”. Infine, sull’ambizione per la nuova stagione: “Speriamo di vincere tutto. Questo è il nostro obiettivo”.

Foto: Instagram Calhanoglu