Calhanoglu: “Al Milan ho ancora tanti amici. Ho scelto l’Inter per vivere una nuova sfida”

Intervistato dal format 4-3-3, Hakan Calhanoglu , centrocampista dell’ Inter , ha parlato del suo passato in rossonero e della nuova esperienza in nerazzurro.

Sull’Inter: “È un grande club, ha vinto il campionato la scorsa stagione e gioca in Champions League. So che la mia è stata una scelta particolare – ha raccontato – ma questa è la vita. Bisogna guardare avanti e non indietro. Sapevo che l’Inter è sempre stata una grande squadra, ha battuto spesso il Milan nei derby”.

Foto: Twitter Inter