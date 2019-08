Calhanoglu: “Al mercato non ci penso. Con Giampaolo il gioco è diverso”

Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “A Udine abbiamo sbagliato solo piccole cose, non facendo ciò che il mister vuole. L’Udinese ha giocato molto bene contro di noi, era solo la prima partita comunque. Sono state scritte tante cose sul mio mercato ma io non ci penso, penso solo a giocare e a lavorare. Con Giampaolo ho un nuovo ruolo, serve tempo”. Cosa è cambiato con Giampaolo? “Il gioco è diverso, vuole subito attaccare in verticale. Se facciamo bene in allenamento poi si vede anche in campo. Cambia anche il modulo e il mister sta lavorando insieme a noi. Facciamo solo quello che ci chiede il mister, per capire tutto bene ci vorrà tempo”.

Foto: Twitter Milan