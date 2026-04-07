Calhanoglu: “Adesso ho il ritmo, mi sento bene fisicamente e le giocate mi riescono”

07/04/2026 | 18:20:52

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato del suo momento in nerazzurro.

Queste le sue parole: “Il gol del 2-1 alla fine del primo tempo ci ha dato entusiasmo nel secondo, abbiamo fatto vedere che il vantaggio di misura non era sufficiente e abbiamo continuato a spingere per segnare ancora. Adesso ho il mio ritmo, quando lo seguo è diverso per me. Mi sento bene fisicamente, le giocate mi riescono, è tutta un’altra cosa”.

Foto: sito Inter