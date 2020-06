Calhanoglu: “Abbiamo fatto una grande partita. Leao? Ha grande talento, va aiutato”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del suo Milan contro la Roma, Hakan Calhanoglu ha così commentato la prestazione odierna: “Abbiamo fatto una grande partita, non è facile giocare con questo tempo però abbiamo fatto vedere che il nostro obiettivo è continuare a vincere. Faceva un grande caldo, abbiamo creato tante occasioni da gol e io in altre due potevo fare gol. Nel secondo tempo è andato tutto bene, la Roma era anche stanca. In Germania tiravo sempre i rigori, ho chiesto a Kessié di poterlo battere e lo ringrazio. Leao? Ha un grande talento e lo dobbiamo aiutare.”

Foto: sito ufficiale AC Milan