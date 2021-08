Dalla Francia: distanza di tre milioni tra il West Ham e il Marsiglia per Caleta-Car

Dopo la scorsa grande stagione il West Ham ha voglia di ripetersi, motivo per cui continua a cercare opzioni per rafforzare la propria squadra. L’Équipe afferma che uno dei nomi finiti nel mirino degli Hammers sarebbe quello di Caleta-Car, difensore croato classe 1996. Il quotidiano, inoltre, informa che il club londinese avrebbe offerto 17 milioni di euro per il calciatore. Ne potrebbero servire, tuttavia, 20 per convincere il Marsiglia ad avviare una trattativa.

Foto: Instagram Caleta-Car