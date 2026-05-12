Calendario, la Lega non ci sta: “Revocare il provvedimento di rinvio”

12/05/2026 | 20:13:32

Attraverso una nota diffusa dall’ANSA, la Lega Serie A ha preso una posizione riguardo alla decisione della Prefettura di rinviare il derby tra Roma e Lazio alle 20:45 di lunedì 18 maggio. Nella nota si legge: “La Lega Serie A “invita con forza le Autorità di ordine pubblico a revocare il provvedimento di rinvio” della partita tra Roma e Lazio a lunedì 18 maggio, altrimenti “sarà costretta a reagire in ogni opportuna sede a tutela della competizione, degli interessi dei tifosi romani e del nostro campionato, nonché del nostro prodotto che, attraverso la mutualità, genera le risorse per il sostegno a tutti i livelli del calcio”.

Foto: sito Lega Serie A