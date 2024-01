Coppa d’Africa, atterraggio di emergenza per il Gambia: caldo e mancanza d’ossigeno

Ha dell’incredibile quello che ha raccontato Saidy Janko, giocatore del Gambia, sulle condizioni del volo che ha portato la sua Nazionale in Costa d’Avorio, paese che ospiterà la Coppa d’Africa: “Non appena siamo saliti sul piccolo aereo che era stato noleggiato per trasportarci, ci siamo resi conto di quanto fosse caldo in cabina e che stavamo sudando. L’equipaggio ci ha assicurato che l’aria condizionata si sarebbe accesa non appena fossimo stati in cielo. Il caldo disumano, unito alla mancanza di ossigeno, ha provocato in molti forti mal di testa e vertigini. Inoltre, le persone hanno iniziato ad addormentarsi pochi minuti dopo essere entrate nell’aereo. Mentre era ancora in volo, la situazione è peggiorata e il pilota non ha avuto altra scelta che effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Banjul nove minuti dopo il decollo. Cosa che è avvenuta con successo. Se non fosse stato così, le conseguenze sarebbero potute essere molto peggiori, sapendo cosa sarebbe potuto accadere se fossimo stati esposti alla situazione più a lungo – in un aereo, senza ossigeno..Siamo grati che tutti stiano bene, ma questa è una situazione che deve essere affrontata prima di giocare la coppa”.

