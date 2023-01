Caldirola: “C’è stata la deviazione di Dumfries, ma il gol me lo prendo io”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Caldirola, difensore del Monza, ha così parlato al termine della partita contro l’Inter: “Non segno tanti gol e ora cerco di godermela, è un giorno bellissimo. C’è stata la deviazione di Dumfries che ha ingannato Onana, ma il gol me lo prendo io: visto che ne segno pochi, possono lasciarmelo. Non avrei voluto esultare visti i miei percorsi da ex, ma la gioia era troppo grande: abbiamo lottato fino alla fine e sono contentissimo. Palladino? Ha saputo entrare nella nostra testa, con la Juventus è scattato qualcosa: ci ha portato a guadagnare questi punti”.

Foto: Instagram Monza