Caldirola acciuffa l’Inter al 93′ e regala il pareggio al Monza: termina 2-2 all’U-Power Stadium

Finale al cardiopalma all’U-Power Stadium: termina 2-2 tra Monza e Inter. I nerazzurri sbloccano la gara con MatteoDarmian, bravo ad avventarsi sul cross di Bastoni dalla sinistra, approfittando della pessima lettura della difesa brianzola. Ma è immediata la replica dei padroni di casa che trovano il pari con Ciurria con un grandissimo sinistro a giro appena dentro l’area d rigore. L’Inter passa nuovamente in vantaggio con la prima rete da campione del Mondo di Lautaro Martinez che sfrutta l’errore clamoroso di Pablo Marì a pochi passi dalla porta sguarnita. Nella ripresa Simone Inzaghi perde Calhanoglu e Barella a causa di problemi fisici. E ricompone la LuLa sostituendo Dzeko con Lukaku. Nel finale accade di tutto: prima la rete annullata ad Acerbi per fallo di Gagliardini. Poi la beffa per i nerazzurri e il tripudio brianzolo: a siglare il gol del definitivo pareggio è l’ex Luca Caldirola, inutile il volo di Onana. Primo pareggio stagionale per i nerazzurri,

Foto: sito ufficiale Monza