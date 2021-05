Calderon: “Conte contattato dal Real, ma bisogna capire se Zidane andrà via”

Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss sul futuro della panchina dei Blancos: “Conte? So che ci sono stati contatti con il Real Madrid! Stesso discorso fatto con Allegri: può allenare club di primissimo livello dopo aver avuto esperienze importanti ed aver vinto lo Scudetto con l’Inter. Zidane, però, non ha detto di voler andare via: ha ancora un anno di contratto. Allegri è un grandissimo allenatore e andrebbe bene per qualsiasi club, incluso il Real Madrid. Bisogna prima capire se Zidane davvero andrà via”.

Foto: Sito Real Madrid