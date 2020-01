Caldara, via libera per il ritorno all’Atalanta: tutti i numeri in maglia nerazzurra

Mattia Caldara si appresta a lasciare il Milan per far ritorno all’Atalanta. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato che in giornata ci sarebbero stati ulteriori contatti tra le parti, una trattativa che andava avanti da oltre una settimana, ora è arrivato anche il via libera del club rossonero per un’operazione in prestito (probabilmente da 18 mesi) con opzione di riscatto. Caldara aveva già deciso di rimettersi in discussione a Bergamo, il difensore aveva capito che nel Milan, nella seconda parte di stagione, non avrebbe avuto spazio nonostante il recupero dal punto di vista fisico dopo la rottura del legamento crociato. Ecco perché l’Atalanta rappresenta una bella opportunità per lui e per la Dea, alla ricerca di un difensore visto il sempre più probabile addio di Simon Kjaer. Caldara si appresta così a riabbracciare l’Atalanta dopo un anno e mezzo: nella prima avventura in nerazzurro aveva collezionato 66 presenze (per un totale di 5.706 minuti), impreziosite da 10 gol e assist. Arrivato al Milan nell’estate 2018 nell’ambito dello scambio con la Juve che ha incluso Bonucci, in rossonero ha totalizzato appena 2 presenze per il Diavolo, una in Europa League contro il Dudelange e una in Coppa Italia contro la Lazio nella passata stagione, oltre a qualche apparizione nel Milan Primavera. Un’esperienza condizionata dai tanti infortuni. Adesso, la nuova avventura in nerazzurro: l’Atalanta e il Gasp aspettano Caldara.

Foto: Twitter ufficiale Milan