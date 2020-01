Caldara, un affare per l’Atalanta. Il Milan sempre più incomprensibile

Mattia Caldara torna a Bergamo, l’Atalanta l’ha preso in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni per 18 mesi. Nessuno si offenda ma è un’operazione incomprensibile, indipendentemente dalla possibilità di prendere Kjaer in un’operazione staccata da Caldara (e anche su Kjaer avremmo mille perplessità). In pratica il Milan decide di regalare a prezzi di quasi saldo Caldara all’Atalanta e non si preoccupa di fare cassa subito, anche perché il club di Percassi ha una disponibilità infinita. Di sicuro l’Atalanta ha completato l’ennesima operazione intelligente.

Foto: Milan Twitter