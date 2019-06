Caldara: “L’addio alla Juve non fu facile. Milan? Sento la fiducia di Maldini”

Mattia Caldara, difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sulla sua condizione: “Sto sempre meglio. Ho cominciato a fare lavori sul campo: corsette, conduzioni ed esercizi di stabilità. Tra pochi giorni avrò un controllo, poi farò una breve vacanza a Mykonos in attesa di tornare a Milanello. Ho capito cosa mi mancava a livello fisico: il secondo infortunio, quello al ginocchio, è stata una fatalità, ma il primo fu in parte dovuto alla mancanza di elasticità e ho lavorato molto per risolvere questo problema. Non sono mancati i momenti di sconforto, ho anche pianto da solo qualche volta. Maldini? Paolo mi ha sempre parlato tanto e ogni volta sento la sua fiducia. Avere davanti uno che ha fatto la storia del Milan è un grande stimolo. Mi ha chiamato anche dopo l’infortunio, è sempre molto presente. Il passaggio dalla Juve? Furono giorni frenetici, ho saputo tutto un paio di giorni prima della conclusione. Stavo ancora cercando di inserirmi nella Juve e all’improvviso cambiò tutto. Non fu facile affrontare quel momento. I tifosi del Milan mi accolsero benissimo e mi dispiace molto non aver ancora ripagato la loro fiducia”.

Foto: Twitter ufficiale Milan