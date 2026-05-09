Caldara: “Allegri? Mi ha allenato alla Juventus, è un grande tecnico e al Milan sta ottenendo buoni risultati”

09/05/2026 | 11:30:04

L’ex difensore di Milan e Atalanta, Mattia Caldara, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Lotta Champions? Il Milan ce la farà. Per l’altro posto testa a testa tra Roma e Juventus. I bianconeri hanno sprecato una grande occasione contro il Verona: una partita come quella, la Juve non può pareggiarla… Per i giallorossi sarà decisivo il derby. Milan-Atalanta? L’Atalanta scenderà in campo più leggera, mentre il Milan sarà più teso e contratto. I nerazzurri partiranno forte perché Palladino vuole chiudere questa stagione alla grande e dimostrare il suo valore. Per i rossoneri non sarà facile: magari finirà in pareggio, anche se il Milan ha più motivazioni. Allegri? Mi ha allenato alla Juventus ed ho apprezzato quanto sia bravo a gestire i calciatori, non solo i campioni, ma anche il resto del gruppo. Fa sentire tutti coinvolti: sa ‘pizzicarti’ o farti una carezza. È un grande tecnico e al Milan sta ottenendo buoni risultati. A Torino con lui sono rimasto troppo poco, giusto qualche settimana, e pensare che avevo aspettato quest’occasione per un anno e mezzo… Mi è rimasto il rammarico di non essere restato almeno sei mesi per mettermi alla prova in una squadra che voleva vincere la Champions e nella quale c’erano campioni come Cristiano Ronaldo, Chiellini, Barzagli, Khedira e Dybala”.

Foto: X Milan