Calciomercato, le date ufficiali: 29 giugno-1 settembre e 2 gennaio-1 febbraio 2027

27/04/2026 | 16:06:05

Il Consiglio federale ha dato delega al presidente federale per l’approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti (calciomercato). La campagna trasferimenti dunque inizierà dal 29 giugno all’1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dall’1 luglio 2026 all’1 settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 all’1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dall’1 luglio al 30 settembre 2026; dall’1 dicembre al 16 dicembre 2026. Infine sono state approvate le procedure, i criteri e i termini per l’integrazione delle carenze di organico nei campionati professionistici. Nello specifico, è stata mantenuta la struttura dello scorso anno, aggiornando solo la priorità nei ripescaggi in Lega Pro che per la prossima stagione sportiva prevede, in virtù del criterio dell’alternanza, il seguente ordine: una nuova seconda squadra di Serie A, Lega Pro, Serie D ed eventuale seconda squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D. Il termine perentorio per la presentazione della domanda di integrazione di organico relativa alle riammissioni, sostituzioni e ripescaggi è stato fissato per il 20 luglio 2026.

foto pallone