Calciomercato, due partite non bastano: come giudicare un acquisto dopo una stagione

12/11/2026 | 17:02:23

Douvikas, dopo aver segnato soltanto due gol nei primi mesi al Como, ha concluso la Serie A 2025/26 con 14 reti. Baturina, dopo un periodo iniziale di ambientamento, ha realizzato tre gol e due assist in quattro partite a gennaio 2026. Per valutare un nuovo acquisto non bastano le prime partite, bisogna considerare il rendimento durante un periodo più lungo.

Quando un nuovo acquisto segna alla prima partita, viene subito considerato un ottimo investimento. Al contrario, possono bastare due incontri senza gol o prestazioni convincenti perché venga definito un flop. Ma è davvero possibile valutare un calciatore dopo così poco tempo? Il problema è che il risultato di una singola partita non può riassumere l’andamento dell’intera stagione. Per avere dei dati più solidi bisogna considerare il percorso della squadra e registrare tutte le giocate e valutarle nel tempo, così non ci si limita a considerare solo gli episodi favorevoli.

Perché una stagione è utile per valutare un calciatore

Per comprendere il rendimento di un nuovo acquisto bisogna considerare che un calciatore può avere bisogno di tempo per adattarsi alla squadra. Un esempio interessante è quello di Douvikas, arrivato al Como nel febbraio 2025.

Nella parte conclusiva del campionato ha disputato 13 partite, ha giocato 577 minuti e ha segnato due gol. Nella stagione successiva, invece, ha totalizzato 38 presenze, 2.277 minuti e 14 reti.

Come deve essere interpretata questa differenza?

Il primo periodo al Como era stato troppo breve per permettere di valutare tutto il contributo che l’attaccante avrebbe potuto offrire alla squadra. Con un numero maggiore di partite e di minuti a disposizione, il suo rendimento è cambiato.

Bisogna considerare i minuti giocati e non solo le presenze

Uno degli errori che si possono commettere quando si valuta un calciatore è considerare il numero delle presenze senza verificare quanto tempo abbia effettivamente trascorso in campo.

Dieci presenze, per esempio, possono significare dieci partite quasi intere oppure dieci ingressi negli ultimi minuti. Quando si analizza il rendimento di un attaccante è utile calcolare anche la media dei gol ogni novanta minuti. Il calcolo è semplice: bisogna dividere il numero dei gol segnati per i minuti giocati e moltiplicare il risultato per novanta.

Se applichi questa formula ai dati di Douvikas, puoi notare che la sua media è passata da circa 0,31 gol ogni novanta minuti a 0,55 tra i primi mesi al Como e la stagione successiva. Questo significa che l’aumento delle reti non dipende solo dal maggior numero di minuti a disposizione, ma è stato accompagnato anche da più azioni andate a buon fine.

Più aumenta il tempo osservato, più diventa possibile comprendere se un determinato rendimento si mantiene nel corso delle partite.

Come utilizzare gli xG per valutare il rendimento di un attaccante

Per valutare un attaccante puoi utilizzare anche gli expected goals, normalmente abbreviati con xG. Questo dato statistico permette di stimare la probabilità che un tiro si trasformi in gol. La somma degli xG dei singoli tiri permette quindi di conoscere il valore totale delle occasioni avute dal giocatore.

Ma perché questo dato è utile quando si valuta un nuovo acquisto?

Perché permette di distinguere la capacità di arrivare al tiro da quella di trasformare le occasioni in gol. Per esempio, Douvikasha concluso la Serie A 2025/26 con 12,1 xG e 14 reti segnate. Questo significa che ha avuto un volume consistente di occasioni e che è riuscito a realizzare un numero di gol superiore alla stima.

Però, gli expected goals descrivono le occasioni avute, ma non permettono di stabilire quanti gol verranno segnati in futuro.

Quali dati servono per confrontare i nuovi acquisti

Nel caso di un attaccante o di un esterno offensivo, gli elementi da considerare sono:

1. Minuti e presenze da titolare, c’è da distinguere il tempo effettivamente giocato, le partite iniziate dal primo minuto e gli ingressi dalla panchina.

2. Disponibilità del calciatore, vanno considerate separatamente le partite saltate per infortunio, squalifica oppure per scelta tecnica dell’allenatore.

3. Produzione offensiva, attraverso gol, assist, tiri, xG e xG senza rigori.

4. Contesto delle partite, si deve tenere conto della competizione, degli avversari, del ruolo occupato.

5. Evoluzione del rendimento, vanno confrontati i diversi periodi della stagione e le prestazioni precedenti al trasferimento.

Un calciatore che ha giocato poco a causa di un infortunio, per esempio, si trova in una condizione diversa rispetto a uno che è rimasto in panchina per scelta tecnica.

Il caso di Baturina: l’ambientamento può richiedere tempo

Un altro esempio interessante è quello di Martin Baturina, arrivato al Como durante l’estate e protagonista di un periodo iniziale di ambientamento. Il 28 gennaio 2026, la Lega Serie A gli ha assegnato il premio Rising Star of the Month, durante il mese aveva realizzato tre gol e due assist in quattro presenze.

Ma perché un giocatore può avere bisogno di tempo prima di riuscire a esprimere le proprie qualità?

Bisogna considerare che un nuovo acquisto non deve soltanto adattarsi ai compagni, ma deve anche comprendere i movimenti richiesti dall’allenatore, gli spazi da occupare e i momenti nei quali ricevere il pallone.

Il contributo di un calciatore non può essere valutato esclusivamente attraverso i gol e gli assist.

Il prezzo del trasferimento non basta per giudicare un acquisto

Il rendimento sportivo e la convenienza economica di un trasferimento sono due aspetti collegati, ma non coincidono necessariamente. Un calciatore può disputare una buona stagione e, nonostante questo, può lasciare dei dubbi sull’investimento effettuato dalla società.

Questo può succedere, per esempio, quando il prezzo del cartellino è molto elevato, lo stipendio incide in modo importante sul bilancio oppure la squadra aveva bisogno di rinforzare altri ruoli.

Per valutare il costo di un trasferimento bisogna considerare diversi elementi:

1. La cifra fissa

2. Gli eventuali bonus

3. La presenza di un prestito

4. Lo stipendio lordo

5. La durata del contratto

Un altro errore è quello di dividere il prezzo del trasferimento per il numero di gol segnati. Questo calcolo non considera molti aspetti importanti. Per esempio, un giocatore può avere compiti diversi dalla realizzazione dei gol.

Come capire se un acquisto ha soddisfatto le esigenze della squadra

Alla fine della stagione, la prima domanda da porsi dovrebbe essere: per quale motivo la società aveva deciso di acquistare quel calciatore? Naturalmente, gli elementi da considerare cambiano anche in base alla posizione occupata in campo.

Per un difensore, per esempio, bisogna valutare la gestione della profondità, i duelli, la capacità di far avanzare il pallone e gli errori commessi. Per un centrocampista, invece, sono importanti le ricezioni, i passaggi che superano le linee avversarie e il contributo nella copertura degli spazi.

Quindi, una stagione permette di raccogliere molte più informazioni rispetto alle prime partite, ma non significa che ogni valutazione possa essere considerata definitiva. Il caso di Douvikas dimostra quanto una valutazione possa cambiare quando si osserva un periodo più lungo.