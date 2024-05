Calciomercato: chi sono i giocatori che verranno trasferiti in questa stagione

L’estate si avvicina e con essa il periodo più frenetico per le squadre di calcio di tutto il mondo: il calciomercato. Le strategie, le negoziazioni e i trasferimenti diventano l’argomento principale per club, giocatori e tifosi. In questo articolo, esploreremo alcune delle mosse più attese che potrebbero definire la stagione 2024-2025 per le grandi squadre europee.

L’Inter scommette sui giovani talenti

L’Inter di Milano è interessata a George Ilenikhena, un attaccante diciassettenne dell’Anversa, in una stagione esplosiva di cui si è portata a casa già 14 reti tra campionato belga, coppa e Champions League. E quindi esce alla perfezione per il titolare del quinto slot dell’Inter per la stagione 2024-2025. L’Inter è spaventata dal coraggio di investire in un giovane ottenendo 20 milioni di euro, avendo meno di diciotto anni, ne compirà 18 solo ad agosto. Anche se l’importo sembra troppo elevato, questa non è la prima volta di tale produttività, e la storia delle giovani promesse che diventano pilastri non ha dimenticato il club nerazzurro.

Tra i restanti, citiamo giocatori che venivano pagati per il prestito francesi provenienti dal settore giovanile – Obafemi Martins e acquisti formati ovvero calciatori già affermati, ma giovani quando comprati – Mauro Icardi e Alessandro Bastoni. Altri due giocatori, acquistati con questi metodi – Gabigol e Marko Arnautovic – non sono stati riscattati dopo il prestito, mostrando così la migrazione sconosciuta. Un precedente di tale politica fu l’acquisizione del 16enne Mario Corso, proveniente dall’ Audace San Michele con altri due calciatori, per 9 milioni di lire, che fece il suo debutto solo nove giorni dopo l’acquisto. Questa strategia di investire in giovani talenti continuerà a essere un pilastro della filosofia di mercato dell’Inter, mirando a costruire una squadra competitiva per il futuro mantenendo un occhio attento alle potenzialità non ancora completamente espresse.

Cambiamenti per il Napoli: Osimhen è in partenza?

Con la stagione di Serie A ormai vicina alla fine, il Napoli è già immerso nella pianificazione del campionato successivo. Aurelio De Laurentiis, che titola la gerarchia, ha affermato di sentirsi insoddisfatto degli intenti stabiliti per l’annata in corso; questo ha spinto il club a considerare una serie di cambiamenti drastici che potrebbero includere anche le figure chiave della rosa. Anche Victor Osimhen, uno dei giocatori più promettenti nel Napoli, sembra sempre più lontano al futuro della squadra per via di una clausola di risoluzione da 120 milioni di euro. Questo denaro potrebbe venire a disposizione del Napoli per prendersi tutto il tempo per selezionare il proprio attaccante.

Considerando che la cessione di Osimhen è un’inevitabilità, il Napoli è già alla ricerca del candidato perfetto. Sia De Laurentiis che il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, si occuperà della guida di tale ricerca, mentre la prima di queste figure vedrà l’impegno in una questione fondamentale sin dall’inizio del suo mandato. Il club ha valutato e sta valutando numerosi profili in attesa di prendere una decisione definitiva. Il casting era partito già la scorsa estate, quando Osimhen era abbastanza in bilico, e gli occhi erano stati puntati su Jonathan David in scadenza di contratto nel 2025 con il Lille. Ma su David c’è concorrenza, in Italia anche il Milan lo ha seguito, soprattutto dalla Premier.

In attesa di sciogliere le riserve, molto dipenderà dalla nomina del nuovo allenatore e stavolta De Laurentiis non potrà sbagliare, partendo dal presupposto che nella stagione ormai in dirittura ha proposto tre tecnici senza arrivare alla soluzione del problema. Un altro profilo che piace, non solo al Napoli, è quello di Gimenez che può lasciare il Feyenoord dopo aver partecipato a un ciclo non privo di soddisfazioni. In questo caso partiamo da una base tra i 45 e i 50 milioni, una cifra che potrebbe essere considera giusta considerate le qualità tecniche di Gimenez. All’interno del dossier Napoli, non può passare sotto traccia la questione Kvaratskhelia: serve un ricco adeguamento, e siamo in ritardo, per evitare spifferi di mercato che già si stanno materializzando.

Theo Hernández e un futuro incerto per il Milan

Il futuro di Theo Hernández al Milan sembra essere in bilico, con crescenti speculazioni su un possibile trasferimento al Bayern Monaco. Ad oggi, il terzino sinistro ha uno stipendio di 4,5 milioni di euro a stagione, inferiori agli standard europei per un giocatore del suo livello. La differenza è tale che molti club sarebbero disposti a pagarne una grossa parte, al punto che il suo entourage ha chiesto e ottenuto buone possibilità di guadagno in qualsiasi futuro accordo, rinnovo con i rossoneri inclusi. Theo ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026e il Milan non ha ancora iniziato a offrirgli il rinnovo, questo rende la situazione delle trattative molto difficile per i rossoneri.

Il club rossonero è pienamente consapevole del valore di Theo e desidererebbe trattenerlo, ma al fine di soddisfare le sue esigenze finanziarie dovrebbe almeno eguagliare l’attuale salario di Rafael Leão, che è di 7 milioni di euro all’anno, bonus inclusi. Questo aumenterebbe notevolmente lo sforzo finanziario per il club e per centrare gli obiettivi di bilancio potrebbe trovarsi a dover vendere alcuni dei suoi maggiori talenti. Tuttavia, il Bayern Monaco è pronto a mettere gli occhi su di lui in quanto vede in Theo un degno successore per il prossimo trasferimento per Alphonso Davies al Real Madrid. I bavaresi sono noti per non spendere e potrebbero essere disposti a fare un’offerta che sarebbe gradita sia al Milan che a Hernández.

Inoltre, si potrebbe dire che, se il Bayern si dichiara ancora interessato al riscatto del giocatore, potrebbe essere avviata una vera e propria trattativa commerciale per comprarlo dalla squadra milanista. In altre parole, si potrebbe dire che al momento, le “sliding doors” del calciomercato si stanno chiudendo. Quale deve essere la decisione da prendere? Il futuro della carriera di Hernández e la strategia del club del Milan dovrà essere basata su di esso. In effetti, il risultato di questa storia sarà uno gancio per il giocatore e contribuirà allo sviluppo a lungo termine del Milan. Theo ha fin qui ribadito di trovarsi molto bene a Milano, un particolare non secondario e che va tenuto in considerazione pur all’interno di tutte le dinamiche di mercato.

L’impatto delle scommesse sul calcio e il mercato dei trasferimenti

Come passatempo superficiale o passatempo per sostenere le squadre favorite, le scommesse calcio si manifestano come una variabile che influenza i mercati finanziari del calcio, poiché le oscillazioni nelle quote possono impattare la valutazione dei giocatori su vasta scala. Questo è particolarmente significativo poiché la finestra di trasferimento sta per aprirsi, poiché i club completano le proprie rose, si sbarazzano dei rinvii o cercano di guadagnare soldi. Ma le squadre non guarderebbero semplicemente il modo in cui i giocatori stanno giocando, ma il modo in cui stanno incubando il mercato dei bookmaker.

Se ad esempio la quota di un giocatore aumenta in modo significativo senza una corrispondente profondità di squadra per giustificare ciò, può darsi che il club che possiede il suo contratto sia venuto a sapere che la concorrenza è interessata al giocatore. Dovrebbe quindi considerare di offrirlo a un prezzo che i club siano disposti a pagare. D’altra parte, se le quote di un giocatore scendono di prezzo, può anche indicare che ci sono problemi con il giocatore stesso.