Dalla Spagna: il Barcellona studia le alternative ad Haaland. Quattro i nomi, c’è anche Leao

Il grande obiettivo del Barcellona per la prossima sessione di mercato è Erling Haaland, ma in casa blaugrana sono consapevoli del fatto che acquistare l’attaccante del Borussia Dortmund, corteggiato da tutti i principali top club europei, non sarà facile. Per questo motivo, secondo il Mundo Deportivo, la dirigenza dei catalani sta iniziando a sondare piste alternative con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo.

Sul tavolo ci sono due giocatori in forza al Chelsea, Romelu Lukaku e Timo Werner, anche se bisognerà valutare quali saranno le conseguenze che le sanzioni imposte dal governo britannico contro il patron dei Blues Roman Abramovich avranno sul calciomercato. In lizza anche l’ex Roma Patrick Schick, che sta facendo molto bene in Germania fra le fila del Bayer Leverkusen, oltre all’esterno del Milan Rafael Leao, che piace alla dirigenza nonostante abbia caratteristiche diverse rispetto ai tre nomi sopracitati.

Foto: Twitter Milan