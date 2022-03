Dalla Spagna: il Barcellona rinnova la difesa. Quattro gli obiettivi, tre sono in scadenza

Il Barcellona punta a rinnovare la sua difesa in vista della prossima stagione, per dare a Xavi una rosa all’altezza delle ambizioni di rinascita del club dopo anni turbolenti. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, almeno tre dei quattro colpi per la retroguardia potrebbero riguardare giocatori a parametro zero.

Sulla corsia di destra il nome che piace è quello del ventiquattrenne Noussair Mazraoui in forza all’Ajax: il club catalano ha già avuto contatti con l’agente del calciatore Mino Raiola e fa filtrare ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione. Vista l’età non giovanissima di Gerard Piqué e la possibile cessione di Samuel Umtiti e Clément Lenglet, poi, serviranno almeno due centrali: l’acquisto di Andreas Christensen, in scadenza con il Chelsea, è considerato molto vicino, ma il danese potrebbe non essere l’unico calciatore dei Blues a volare verso la Spagna.

Alla dirigenza piace anche Cesar Azpilicueta: il suo contratto scade a giugno, ma il Chelsea ha un’opzione per rinnovarlo in maniera unilaterale. Il Barcellona, in ogni caso, avrebbe quasi convinto il calciatore a spingere affinché il suo attuale club lo liberi, offrendo anche un biennale con opzione per il terzo. Per la corsia di sinistra, invece, il nome è quello di José Luis Gayá: il suo contratto scade nel 2023, ma è possibile che il Valencia lo liberi quest’estate per una cifra intorno ai 10 milioni.

Foto: Twitter Barcellona