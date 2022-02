La sessione di calciomercato si è chiusa in Italia e non solo, ma in altri paesi è ancora aperta. Ecco dove e le conseguenti date di chiusura:

Austria: 7 febbraio

Turchia: 8 febbraio

Serbia: 11 febbraio

Romania e Ungheria: 14 febbraio

Croazia, Svizzera, Slovenia: 15 febbraio

Russia: 22 febbraio

In Polonia il calciomercato è iniziato solamente oggi e terminerà il 23 febbraio, stessa data di chiusura in Argentina.